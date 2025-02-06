Emine Erdoğan, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Andı

Emine Erdoğan, Deprem Mağdurlarını Unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Depremler sırasında hayatını kaybedenler için duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Erdoğan, bu acının hâlâ taze olduğunu belirtti.

Dayanışmanın Gücü

Emine Erdoğan, 6 Şubat tarihinin sadece takvimde bir gün değil, yüreklerde bıraktığı derin yaralarla dolu olduğunu ifade etti. "Acısı dün gibi... Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi," dedi. Sözlerine devam eden Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yeniden umuda sarıldığını vurguladı.

Devletin Şefkat Eli ve Milletin Vicdanı

Erdoğan, "O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik," diyerek, milletin dayanışma ruhunu öne çıkardı. Ayrıca, zorlu günlerde yaşanan kayıpların ardından şehirlerin yeniden inşa edilmesi için büyük bir azimle çalışıldığını belirtti.

Barış ve Huzur İçin Umut

Son olarak, barış ve huzurun teminatı olan şehirlerin, dünya durdukça medeniyetin yaşatmaya devam edeceğine inandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız," diyerek sözlerini tamamladı.