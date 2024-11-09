Emine Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Kadınların Gücünü Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi resepsiyonuna katılarak kadınların toplumdaki yerini ve gereken adalet anlayışını ön plana çıkardı.

Yemekte davetlilere hitap eden Erdoğan, "Kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse, kadının geri plana itildiği bir sistemin doğru işlemesi de mümkün değildir," dedi.

Emine Erdoğan, zirvenin dünyanın tüm kadınları için yararlı olmasını ve yeni umut kapıları açmasını umduğunu belirtti.

Adaletin Önemi ve Yapay Zeka

Emine Erdoğan, adaletin huzurun, barışın ve medeniyetin temel zemini olduğunu ifade ederek, "Adaleti merkeze alan bir bakış açısının öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını" dile getirdi. 21. yüzyıldaki hızlı değişimlerin yapay zeka ve dijitalleşme ile şekillendiğine dikkat çekti.

Yapay zekanın iş dünyasından sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda dönüşümler yarattığını belirten Erdoğan, bunun yanında adalet ile harmanlanmadığı takdirde insanlık için aydınlık bir gelecek sunamayacağını vurguladı. "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, adalet ile doğru bir şekilde yönetilmediği sürece toplumda eşitsizlikleri artırabilir," diye ekledi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler raporlarına atıfta bulunarak, yapay zeka alanındaki kadın temsil oranının %20 seviyelerinde olduğunu ifade etti ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Güçlü Kadınların Sinerjisi

Geleceğe yön veren güçlü kadınlar arasında sinerji görmekten mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, teknoloji alanında örnek kadınların başarı hikayelerini aktardı ve uzun soluklu iş birliği ve dostluklar kurulması temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Teknoloji, onu kullanan ellerin, yönlendiren zihinlerin aynasıdır," diyerek, teknolojinin insanlığa yönelik pozitif etkilerinin artırılabileceğini ifade etti. Yapay zekanın doğru amaçlar için kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

KADEM'in Önemi ve Kadınların Rolü

Emine Erdoğan, kadınların bilim ve teknoloji alanlarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini belirtti. "Yapay zeka geliştirme süreçlerinde evrensel etik standartlar oluşturulması büyük önem taşıyor," diyerek bu konularda küresel iş birliğinin gerekliliğini ifade etti.

Erdoğan, çevresinde cesaretle mücadele eden Filistinli kadınların ilham kaynağı olmasını diledi ve konuşmasını zirvenin katılımcılarını kutlayarak tamamladı.

Son olarak, zirvenin geleneksel resepsiyon yemeğine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya İş Bakanı Fatmir Limani, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye gibi birçok önemli isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin dün akşamki resepsiyonuna katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin dün akşamki resepsiyonuna katılarak konuşma yaptı.