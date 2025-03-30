Emine Erdoğan, ABD'deki Sıfır Atık Programını Paylaştı

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Programında Amerika'da

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'deki programları sırasında 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, New York yolculuklarının geçmişten geleceğe uzanan önemli dostluklar ve işbirlikleriyle dolu olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında #UluslararasıSıfırAtıkGünü etiketini de kullanarak, New York'taki etkinliklerden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.