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Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutlayarak, partinin geçmişten güç alıp, geleceğe umutla baktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:02
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Emine Erdoğan'dan AK Parti'ye Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)'nin 23. yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, partinin gücü ve milletin desteğiyle yeni yaşına girdiğini ifade etti.

Partinin Gücü ve Geleceği

Emine Erdoğan, mesajında; "Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşının birlik ve beraberliğin simgesi olmasını dileyerek, "Nice yıllara" temennisinde bulundu.

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