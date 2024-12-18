Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberliktir

Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Projesine Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin önemine dikkat çekti. Projenin, köydeki çiftçilerin, kasabadaki esnafların ve şehirdeki sanayicilerin emeklerini ortak bir hedef etrafında birleştiren ulusal bir seferberlik olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin tanıtımına yönelik bir video paylaşımında bulundu. Videoda, dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen belgesel tanıtım programı ve Anadoludakiler Sergisi'ne ait görüntüler gözler önüne serildi.

Yapmış olduğu paylaşımda Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır."