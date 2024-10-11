Emine Erdoğan Belgrad'da Maarif Vakfı Öğrencileriyle Buluştu

Emine Erdoğan ve Tamara Vucic Belgrad'da Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye Maarif Vakfı'nın anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Resmi temaslar için Sırbistan'a giden Erdoğan'a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic eşlik etti.

Anaokulu Ziyareti

Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, Türkiye Maarif Vakfı'nın Belgrad'daki 2-7 yaş arası 220 öğrenciye hizmet veren Maarif Baby Palace Anaokulu'nu ziyaret ederek, burada çocuklarla zaman geçirdi. Ziyaret sırasında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Maarif Vakfı Sırbistan Temsilcisi Vekili Abdullah Gülçimen, Anaokulu Müdürü Sladjana Perkovic ve öğrenciler, lider eşleri çiçeklerle karşıladı.

Çocuklarla Etkileşim

Ziyaret sırasında öğrenciler, Sırp folklorik dansları ve şarkılarından oluşan bir performans sergiledi. Emine Erdoğan ve Tamara Vucic, daha sonra bir sınıfı gezerek öğrencilerin masalarına oturdular, oyunlarına katıldılar ve çocuklarla birebir ilgilendiler. Ayrıca, Emine Erdoğan, Vucic ve çocuklarla birlikte anı fotoğrafları çektirdi.

Emine Erdoğan'dan Sosyal Medyada Paylaşım

Emine Erdoğan, ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunarak, "Bu özel eğitim kurumunda, dost ve kardeş ülkemiz Sırbistan'ın çocuklarının hayal gücünün ve yeteneklerinin nasıl yeşerdiğine tanıklık ettik. Bizi içtenlikle karşılayan çocuklarımızın neşesi günümüzü güzelleştirdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Sırbistan Faaliyetleri

Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan'daki eğitim faaliyetlerine Mayıs 2019'da başlamış olup, Sırbistan genelinde 5 okulda 518 öğrenciye eğitim vermektedir. Bu okullardan 449'u okul öncesi, 69'u ise ilkokuldur.