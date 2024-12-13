Emine Erdoğan, BM'de Sıfır Atık Toplantısına Başkanlık Etti

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Toplantısına Önderlik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, İkinci Dünya Savaşı'nın doğada bıraktığı izlerin hala silinmediğini belirten Erdoğan, Gazze'deki yıkımın ardından ortaya çıkan atıkların temizlenmesinin on yıllar alacağını vurguladı.

Büyük Yıkımın Ardındaki Gerçekler

Erdoğan, BM Çevre Programı'nın raporuna dayanarak, tahmini 39 milyon ton enkazın yalnızca yarısının geri dönüşüm işlemlerinin 45 yıl alabileceğini ifade etti. Bu süreçte, insanlığın tahrip edilmiş dünyayı onarmak için geliştirilen imkanları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

İklim Değişikliği ve Doğal Felaketler

Toplantıda, Dünya Limit Aşım Günü'ne sadece 54 gün kala, doğanın yenileyebileceği kaynakların 7 ayda tüketildiğine dikkat çekildi. 2024 yılının, küresel ısınma sınırı olarak belirlenen 1,5 derecenin aşıldığı kritik bir yıl olduğunu ifade eden Erdoğan, iklim değişikliğiyle ilgili doğal felaketlerin rekor seviyeye ulaştığını aktardı.

Uluslararası Sıfır Atık Günü Hazırlıkları

30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacağını belirten Erdoğan, bu yılki etkinliğin BM Genel Kurul Salonu'nda yapılacağını vurguladı. Sıfır Atık Vakfı'nın işbirliğiyle geniş katılımlı bir görev gücü oluşturduklarını açıkladı.

Başarı Örnekleri ve Küresel Liderlik İhtiyacı

Erdoğan, dünya genelindeki sıfır atık uygulamalarını örneklerle destekleyerek, Japonya'daki Kamikatsu Belediyesi ve İspanya'daki plastiksiz ada gibi projelerin bu konuda ilham verici olduğunu aktardı. Farklı coğrafyalardaki çabaların bir araya getirilmesi için küresel liderlik ihtiyacının altını çizen Erdoğan, 2025 Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu'nun hayata geçirileceğini ifade etti.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Mücadele

Gelişmiş ülkelerin iklim yardımında sınıfta kaldığını vurgulayan Erdoğan, iklim krizinin derinleştirdiği eşitsizliklerin görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Hayallerimizin ortaklarıyız diyerek, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ifade etti.

Toplantının Sonuçları

Toplantıda yapılan sunumların ardından, katılımcılar Emine Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlik ve adanmışlık için teşekkür etti. Kurul, toplantının sonunda aile fotoğrafı çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ön sağ 3) başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyeleri; BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca (ön sağ 2), BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach (ön sol 2), Surinam Devlet Başkanı'nın eşi Melissa Santokhi-Seenacherry, Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, José Manuel Moller, Prof. Dr. Muhammad Yunus, Carlos Silva Filho, Laura Reyes, Lara Van Druten, Prof. Dr. Saleem Ali, Hakima El Haite, Gino Van Begin, Vijay Jagannathan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (arka sağ 2), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (arka sol) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (arka sağ 2) katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ön sağ 3) başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyeleri; BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca (ön sağ 2), BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach (ön sol 2), Surinam Devlet Başkanı'nın eşi Melissa Santokhi-Seenacherry, Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, José Manuel Moller, Prof. Dr. Muhammad Yunus, Carlos Silva Filho, Laura Reyes, Lara Van Druten, Prof. Dr. Saleem Ali, Hakima El Haite, Gino Van Begin, Vijay Jagannathan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (arka sağ 2), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (arka sol) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (arka sağ 2) katıldı.