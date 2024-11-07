DOLAR
34,25 -0,16%
EURO
37,14 -1,13%
ALTIN
2.970,42 -1,58%
BITCOIN
2.600.174,7 0,47%

Emine Erdoğan, Budapeşte'de 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' Kitabını Tanıttı

Emine Erdoğan, Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nde kitabını tanıttı ve Türkiye-Macaristan dostluğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:48
Emine Erdoğan, Budapeşte'de 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' Kitabını Tanıttı

Emine Erdoğan, Macaristan'da Kitap Tanıtımında Bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Gül Baba Türbesi'nde Anlamlı Buluşma

Tanıtım programı, Gül Baba Türbesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emine Erdoğan anı defterini imzalayarak önemli ifadeler kullandı. "Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Eşlik Eden İsimler

Emine Erdoğan'ı Gül Baba Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ve kitabın yazarı, mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı. TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu da etkinlikte yer aldı.

100. Yıldönümü Coşkusu

Gül Baba Türbesi'nin anı defterine bir not bırakan Erdoğan, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılında burada olmak çok anlamlı. Bu manevi mirasın gelecek nesillere ulaşması için gerçekleştirilen çalışmalardan heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umut Taşıyan Bir Eser

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Bu değerli eserin Türkiye-Macaristan dostluğunu pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Ortak kültürel mirasımız her iki ülkedeki gönül köprülerini güçlendirecek" diye belirtti.

Gazetecilerle Kısa Bir Sohbet

Emine Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye gelen Türk gazetecilerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Bu etkinliğe dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Gül Baba'nın mirası etrafında buluşmak, asırlık dostluğumuzu pekiştiren bir anı olarak kalacak" şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer alan, TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Programda, kitabın yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz (ortada) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer alan, TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Programda, kitabın yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz (ortada) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak