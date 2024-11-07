Emine Erdoğan, Budapeşte'de 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' Kitabını Tanıttı

Emine Erdoğan, Macaristan'da Kitap Tanıtımında Bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Gül Baba Türbesi'nde Anlamlı Buluşma

Tanıtım programı, Gül Baba Türbesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emine Erdoğan anı defterini imzalayarak önemli ifadeler kullandı. "Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Eşlik Eden İsimler

Emine Erdoğan'ı Gül Baba Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ve kitabın yazarı, mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı. TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu da etkinlikte yer aldı.

100. Yıldönümü Coşkusu

Gül Baba Türbesi'nin anı defterine bir not bırakan Erdoğan, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılında burada olmak çok anlamlı. Bu manevi mirasın gelecek nesillere ulaşması için gerçekleştirilen çalışmalardan heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umut Taşıyan Bir Eser

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Bu değerli eserin Türkiye-Macaristan dostluğunu pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Ortak kültürel mirasımız her iki ülkedeki gönül köprülerini güçlendirecek" diye belirtti.

Gazetecilerle Kısa Bir Sohbet

Emine Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye gelen Türk gazetecilerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Bu etkinliğe dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Gül Baba'nın mirası etrafında buluşmak, asırlık dostluğumuzu pekiştiren bir anı olarak kalacak" şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer alan, TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Programda, kitabın yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz (ortada) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de yer alan, TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Programda, kitabın yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz (ortada) da yer aldı.