Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüşecek

Emine Erdoğan COP29'da Önemli Görüşmeler Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Bu önemli toplantı, bugün ile 22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor.

Küresel Isınma ile Mücadele

Görüşmelerde, başta küresel ısınma olmak üzere iklim değişikliği ile ilgili önemli konular ele alınacak. Emine Erdoğan, COP29 kapsamında yarın düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere resmi ziyarete eşlik edecek.

Sıfır Atık Projesi Üzerine Değerlendirmeler

Emine Erdoğan, Guterres ile yapacağı görüşmede, himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları gündeme getirecek. Ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun faaliyetleri hakkında da bilgi verecek. Bunun yanı sıra, UNDP İcra Direktörü Achim Steiner ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

İklim Gönüllüsü Gençlerle Buluşma

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile düzenleyeceği 'Ekolojik Eğitim' etkinliğinde iklim gönüllüsü gençlerle bir araya gelecek. Bu etkinlikte, katılımcı ülkelerden gelen genç temsilcilerin sunumları dinlenecek ve canlı bağlantı ile Azerbaycan'ın Shamaki Bölgesi'nde ağaç dikme kampanyası başlatılacak.

Ülke Pavilyonları Ziyareti

Ayrıca, Emine Erdoğan, Aliyev'in yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ülke pavilyonlarını ziyaret edecek. Öte yandan, Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı tarafından açılacak olan Dayanışma Merkezi'nde lider eşlerini ağırlayacak.

Pavilyonda, Sıfır Atık Projesi'nin atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümlerine dair projeler tanıtılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.