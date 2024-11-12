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Emine Erdoğan, COP29'da 'Sıfır Atık' Pavilyonunu Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, COP29'da 'Sıfır Atık' pavilyonunu ziyaret ederek doğanın korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:31
Emine Erdoğan, COP29'da 'Sıfır Atık' Pavilyonunu Ziyaret Etti

Emine Erdoğan COP29'da Sıfır Atık Temasını Destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı pavilyonunu ziyaret etti.

Çocuklara Yaşanabilir Bir Dünya İçin Mücadele

Emine Erdoğan, ziyaret sırasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, doğanın dengesini korumanın ve çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkes için derin bir anlam taşıdığını vurguladı.

Uluslararası İşbirliği Örneği

COP29'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile birlikte, Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak pavilyonunu da ziyaret etti.

Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm

Emine Erdoğan burada, "Sürdürülebilirlik konusundaki güçlü işbirliğimizin yansımalarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ardından, İletişim Başkanlığımızın sıfır atık serüvenini işlediği standında, atıkların dönüştüğü umudu ve geleceğe dair bıraktığımız izleri birlikte inceledik. Burada, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sadece çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle sürdürülen çalışmaları tanıdık." ifadelerini kullandı.

İlham Verici Bir Atmosfer

Son olarak, bu özel atmosferin zirveye katılan her ülkeye ilham olmasını dileyerek, büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığını bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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