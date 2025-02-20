Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5. Yaşını Kutladı

Emine Erdoğan'dan Önemli Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kütüphanenin, ülkenin bilgiyle güçlenen geleceği, köklü tarihi ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olduğunu vurguladı.

Geleceğe Yön Veren Bir Sembol

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca bir kütüphane değil, milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum."

Ayrıca, paylaşımında kütüphanenin açılışı sırasında yabancı devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarının eşlerinin ağırlanmasına ait görüntülerden oluşan bir video da yer aldı.