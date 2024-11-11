Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum," ifadelerine yer verdi.

Yeşil Gelecek için Fidan Dikmenin Önemi

Emine Erdoğan, bu özel günde, dikilen her fidanın geleceğe bir miras bırakmak değil, aynı zamanda yeşeren bir yaşam armağan etmek olduğunu vurguladı. "Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün," diyerek ağaçlandırmanın ve doğayla uyumlu bir yaşamın önemini bir kez daha dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.