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Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı'na Destek Mesajı

Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın ülkemize faydalı olmasını dileyerek büyükelçilerin barış ve diplomasiye katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:08
Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı'na Destek Mesajı

Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlik ile ilgili duygularını dile getiren Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Anadoludakiler Projesi sergisini ziyaret ettiklerini belirtti. Paylaşımında, konferansın detaylarına ve çekilen videoya da yer verdi.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları, büyükelçilerin diplomatik çalışmalarıyla uluslararası ilişkilerdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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