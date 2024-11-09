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Emine Erdoğan'dan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne Önemli Mesajlar

Emine Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yapay zeka ve kadın teması üzerinden önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:38
Emine Erdoğan'dan 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne Önemli Mesajlar

Emine Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Kadın Temasını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabında önemli açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, zirvenin "Yapay Zeka ve Kadın" teması kapsamında konuk ülkelerin bakanları, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, kadınların teknoloji dünyasında yer edinmelerinin yanı sıra bu alanı adalet, empati ve insanlık değerleri ile dönüştürmeleri gerektiğine inandığını belirtti.

Özellikle yapay zeka ve dijitalleşmenin sadece teknik bir ilerleme değil, kadınların toplumsal hayatta daha etkin olmasıyla anlam kazanacağını vurgulayan Erdoğan, "Yapay zeka ve dijitalleşme, yalnızca teknik bir ilerleme değil, kadınların toplumun her alanında daha etkin olmasıyla anlam kazanacak bir dönüşüm sürecidir" ifadelerine yer verdi. Zirvenin bu önemli noktaya dikkat çekerek uluslararası düzeyde farkındalık oluşturacağına inandığını da ekledi.

Son olarak, daha adil bir geleceğe kapı aralamak için fikir ve önerileri ile katkı sunan herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, organizasyonda emeği geçenleri gönülden kutladı.

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