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Emine Erdoğan'dan Afrika Lezzetleri Programı Açıklamaları

Emine Erdoğan, New York'taki Afrika Lezzetleri programında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:56
Emine Erdoğan'dan Afrika Lezzetleri Programı Açıklamaları

Emine Erdoğan'dan Yeni Yıl Yemeği Mesajı

New York, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan, burada düzenlenen Afrika Lezzetleri programında, devlet başkanları eşleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir Lokma, Bir Gönül

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir" ifadesini kullandı. Bu sözlerle yemeğin, insanları birleştiren evrensel bir değer olduğunu vurguladı.

Afrika'nın Mutfak Zenginlikleri

Programda yaptığı konuşmasında, sofraların dünya üzerindeki yüzlerce kültürde farklılıkları bir araya getirdiğini belirten Erdoğan, Afrika mutfak kültürünün de bu zenginlik içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. "Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika’da da farklılıkları ahenkle birleştiriyor" dedi.

Afrika Yemek Kültürü Kitabı Tanıtımı

Emine Erdoğan, programda tanıtılan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının, geleneksel tarifleri ve altında yatan insanlığa dair bilgileri sergilediğini ifade etti. Ayrıca, bu kitabın, Afrika Kültür Evi Derneği ile kurulan dostluk ilişkisini pekiştireceğine inandığını kaydetti.

Sürekli Gönül Köprüleri Kurmak

Erdoğan, "Bu eser, kuracağı gönül köprüleriyle dostluk bağlarımızı daha da güçlendirecek." şeklinde konuşarak, insanlık adına ortak bir miras sunmayı hedeflediklerini belirtti.

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