Emine Erdoğan'dan 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabı Tanıtımı Açıklaması

Emine Erdoğan: 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabının Tanıtımında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtım etkinliğinde önemli mesajlar verdi.

Uzak Coğrafyaları Yakınlaştıran Tarifer

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kitabın her tarifinin, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olduğunu belirtti. "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Kültürlerarası Anlayışa Katkı

Erdoğan, 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini temenni etti. Ayrıca, etkinlikten bir video paylaşarak, 'Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni' ile 'Afrika Ev Yemek Kitabı' tanıtım programına da dikkat çekti.