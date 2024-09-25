DOLAR
34,14 -0,15%
EURO
38,07 0,34%
ALTIN
2.915,14 0,06%
BITCOIN
2.172.436,03 0,89%

Emine Erdoğan'dan 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabı Tanıtımı Açıklaması

Emine Erdoğan, 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtımında, dostluk ve anlayış vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:25
Emine Erdoğan'dan 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabı Tanıtımı Açıklaması

Emine Erdoğan: 'Afrika Yemek Kültürü' Kitabının Tanıtımında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtım etkinliğinde önemli mesajlar verdi.

Uzak Coğrafyaları Yakınlaştıran Tarifer

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kitabın her tarifinin, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olduğunu belirtti. "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Kültürlerarası Anlayışa Katkı

Erdoğan, 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini temenni etti. Ayrıca, etkinlikten bir video paylaşarak, 'Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni' ile 'Afrika Ev Yemek Kitabı' tanıtım programına da dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Şelalede Boğulma Olayı
2
Bursa'da Polise Silah Çeken Kişi Tutuklandı
3
Putin ve Kurtulmuş'tan Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Görüşme
4
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Uluslararası Toplum İçin Uyanış Çağrısı
5
Bolu'daki Orman Yangınından Zarar Gören Alanlar Yeniden Ağaçlandırılacak
6
Bakan Ersoy'dan 'Kaçış Yok' Sergisinde Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu
7
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı