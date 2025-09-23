Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' Video Paylaşımı — Türkevi'nde Buluşma

Video paylaşımı ve mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin bir video paylaştı.

NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.