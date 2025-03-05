Emine Erdoğan'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu: Yıl Aile Yılı, Hedef Bağımsızlık

Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında bağımlılıkla mücadelede kararlılığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:19
Emine Erdoğan'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu: Yıl Aile Yılı, Hedef Bağımsızlık

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılığın birey ve topluma olan etkilerine dikkat çekti. ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettikleri bu yılda, bağımlılıkla mücadelede kararlılığını vurguladı.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin Açılışı

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan merkezde konuşan Erdoğan, Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine bir yenisinin eklenmesinin heyecanını paylaştı. Merkezin, yeni yaşamların başlangıcını temsil etmesini umut ettiğini belirtti ve Yeşilay’ın, bağımlılıkla mücadelede tarihi bir güç olduğunu söyledi.

Bağımlılığın Toplumsal Yansımaları

Bağımlılığın çağın büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, sigara, alkol ve madde bağımlılığındaki yükselişi aktardı. ‘Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor’ ifadesini kullandı ve bireysel olarak bağımlılıkların toplum dinamiklerini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Bağımsızlık Seferberliği ve Toplumsal Farkındalık

Erdoğan, Yeşilay’ın İçişleri Bakanlığı ile birlikte başlattığı ‘Bağımsızlık Seferberliği’ni önemle vurgulayarak, bu seferberliğe destek çağrısında bulundu. Medyanın bağımlılıklara karşı oluşturulacak farkındalık için kritik bir rol oynayacağını dile getirdi.

Ailelerin Rolü ve Sorumluluklar

Anne ve babalara düşen sorumlulukları hatırlatan Erdoğan, sosyal medya ve teknolojik bağımlılıklara karşı aile içindeki doğru iletişimin önemine değindi. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için spor ve sanat aktiviteleri ile desteklenmesi gerektiğini açığa çıkardı.

Rehabilitasyon Merkezinin Özellikleri

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kadın bağımlılara yatılı rehabilitasyon hizmeti sunan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 9,097 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde, danışanlar 6 ay boyunca tedavi alabilecekler. Ücretsiz hizmet verecek olan merkez, bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra yeni hobiler kazandırmayı da hedefliyor.

Tören ve Katılımcılar

Emine Erdoğan, programda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile birlikte açılış kurdelesini kesip, merkezdeki sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
6
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İddialı Açıklama: Terör Belası Tarihin Çöplüğüne Atılacak

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava