Emine Erdoğan'dan Bali'deki Asya Pasifik Sıfır Atık Semineri'ne video mesaj

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı, döngüsel şehir vurgusu yaptı

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen "Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı"na video mesaj gönderdi.

Gelecek 25 yıl içinde dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşmasının ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşamasının öngörüldüğünü hatırlatan Erdoğan, halihazırda dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye katı atığı üretildiğini ve 2050'de 3,8 milyar tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünün insan sağlığını tehdit eden, sera gazı emisyonlarını artıran ve ekonomilere ağır yük getiren küresel bir kriz olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstelik bugün bile 2 milyardan fazla insan, temel atık toplama hizmetine erişemiyor. Bu tablo bizlere açıkça gösteriyor ki sürdürülebilir ve çevre dostu şehirleri mümkün kılacak, köklü bir değişime ihtiyacımız var. Çünkü şehirler, toplumların ruhunu ve değerlerini yansıtan aynalardır. Bugün bu aynalara baktığımızda tüketim kültürünün, tüm toplumların ortak kimliği haline geldiğini görüyoruz. İşte bu yüzden, medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz."

Erdoğan, çevre sorunlarının temelinde doğayı bir ham madde deposu olarak gören anlayışın yattığını, insanlığın tarih boyunca doğayla ahenk içinde yaşamayı başardığını ve bunun bir çevre kültürü mirası bıraktığını söyledi.

"Şimdi, bu mirası yeniden hatırlamalı, yerel bilgiyi araştırmalı, korumalı ve çağımızın sorunlarına rehberlik edecek bir bilgelik kaynağına dönüştürmeliyiz," dedi ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak en iyi uygulamaları görünür kılmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Seminerin, gelenekle bilimin buluştuğu ve yerel hafızadan ilham alan yeni çözümlerin şekillendiği bir platform olacağına inandığını belirten Erdoğan, CityNet Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu Üyesi Vijay Jagannathan'a sıfır atık vizyonuna verdiği destek için teşekkür etti.

