Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın BM'de düzenlediği kanserli çocuklara yönelik etkinliğe ilişkin video paylaşarak sağlık, umut ve barış çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:56
Etkinlik ve Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Özbekistan'ın BM Genel Merkezi'nde düzenlediği "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" etkinliğine ilişkin video paylaşımında bulundu.

Paylaşımda Vurgulananlar

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukluk çağı kanserlerini odağına alan bu özel toplantıda, kalplerimizi çocukların yarınları için birleştik. Gazze'de ve tüm savaş bölgelerinde, çocuklar en masum halleriyle en ağır bedeli ödüyor. Kanser ve yıkıcı hastalıklarla mücadele eden yavrularımız, bir de savaşın karanlığıyla boğuşuyor. Her çocuğun sağlığa, umuda ve barışa kavuştuğu bir geleceğe kavuşabilmeyi diliyorum." ifadesini kullandı.

Video İçeriği

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın bir konuşma da gerçekleştirdiği programdan görüntüler yer aldı.

