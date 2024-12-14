Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısına Önemli Mesaj

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Bilinci Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Daha Temiz ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ettiğini belirterek, katkı veren herkese teşekkür etti.

Paylaşımında, Emine Erdoğan'ın toplantı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin bir video da yer aldı.