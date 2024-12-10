DOLAR
34,83 -0,06%
EURO
36,7 0,14%
ALTIN
3.015,12 -1,32%
BITCOIN
3.357.657,81 0,16%

Emine Erdoğan'dan Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi Açıklaması

Emine Erdoğan, büyükelçilerle buluşarak Anadolu'nun mirasını diplomasiyle buluşturmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:35
Emine Erdoğan'dan Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi sergisi ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Diplomasi ve Anadolu'nun Mirası

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla gerçekleştirilen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, büyükelçiler ve değerli eşleri ile bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, sergiye ilişkin gözlemlerini aktardı.

Anadoludakiler Projesi Hakkında

Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi çerçevesinde, "Topraklarımızın bereketini, insanımızın becerisini ve kültürümüzün birikimini koruyarak geleceğe taşıyan" sergiyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olup, Anadolu'nun zenginliklerini ve becerilerini ön plana çıkarıyor.

"Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen projeyle, tarımsal bereket, mutfak kültürü, zanaatkarların becerileri gibi unsurların hikayeleriyle görünür kılınması, bu alanda girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi fırsatlar sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca proje, yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi
2
Fidan'dan Suriye için Barış Mesajı
3
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Sığınmacı Politikasına Acil Çözüm Çağrısı
4
Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'ye Destek Vurgusu
5
UCM'nin Tutuklama Kararı Çıkardığı Eski Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile Görüştü
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Suriyeli Kardeşlerinin Yanında
7
Bakan Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail Suriye'nin Egemenliğini Hedef Alıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!