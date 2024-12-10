Emine Erdoğan'dan Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi sergisi ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Diplomasi ve Anadolu'nun Mirası

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla gerçekleştirilen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, büyükelçiler ve değerli eşleri ile bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, sergiye ilişkin gözlemlerini aktardı.

Anadoludakiler Projesi Hakkında

Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi çerçevesinde, "Topraklarımızın bereketini, insanımızın becerisini ve kültürümüzün birikimini koruyarak geleceğe taşıyan" sergiyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olup, Anadolu'nun zenginliklerini ve becerilerini ön plana çıkarıyor.

"Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen projeyle, tarımsal bereket, mutfak kültürü, zanaatkarların becerileri gibi unsurların hikayeleriyle görünür kılınması, bu alanda girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi fırsatlar sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca proje, yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.