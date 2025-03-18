Emine Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü için kahramanları andı ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:17
Emine Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlam Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj paylaştı.

Kahramanlarımızı Unutmuyoruz

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, "Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

Ölümsüz destanın 110'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ettiğini ve gazilere minnet borçlu olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk milletinin kahramanlık destanını bir kez daha vurguladı.

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