Emine Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar: Gazze'deki İnsanlık Dramı ve Dünya İnsan Hakları Günü

Emine Erdoğan'dan Kapsamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde olduğunu vurgulayarak, ''Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim.'' ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durum ve İlerleyen Soykırım

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Gazze'yi ''çocuk mezarlığı'' olarak tanımlamasının üzerinden 410 gün geçtiğini ve şu anda soykırımın 431. günü olduğunu belirtti. Bu çarpıcı rakamlarla, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

İnsan Hakları Beyannamesi Üzerine Eleştiriler

Gelinen noktada, İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmede koruma altına alınmış olan ''insan'' tanımının, yalnızca Batı'nın belirlediği sınırlar içinde kalanlarla sınırlı olduğunu ifade eden Erdoğan, şu sözleri dile getirdi:

''İnsanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkı, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde. Masumların zalimce öldürüldüğü bu düzende hak ve hukuk kavramları da içi boş birer söze dönüşmüş durumda. Zira insan hakları, sadece kağıt üzerinde değil, eylemlerimizde, duruşumuzda ve sesimizde anlam bulur.''

Umuda Giden Yol: Etkili Eylem

Son olarak Emine Erdoğan, ''Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır.'' şeklinde konuşarak, eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.