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Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşmasına Destek

Emine Erdoğan, BM'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:53
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşmasına Destek

Emine Erdoğan'dan Önemli Bir Paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'ndaki etkileyici konuşmasının ardından sosyal medya üzerinden bir destek mesajı paylaştı. Adalet ve Merhamet İçin Ortak Ses

Emine Erdoğan, yazısında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdığı hakikat, vicdanlara dokunan bir çağrıdır. Bu çağrı, adaleti ve merhameti arayan her insanın ortak sesidir." ifadelerine yer verdi.

Gazze'nin Özgürlüğü İçin Süreklilik Vurgusu

Mesajında Gazze'ye de dikkat çeken Emine Erdoğan, "Gazze özgürlüğe kavuşana dek, adaletin sesi susmayacak, hakkı arayanların yürüyüşü durmayacaktır." diyerek, bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

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