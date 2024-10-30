Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Emine Erdoğan, Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla özel bir program düzenlendiğini duyurdu.

Birlik ve Bağımsızlık Vurgusu

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara." sözleriyle duygularını ifade etti.

29 Ekim Özel Programı

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin videoyu da paylaştı. Bu anlamlı günde milletin birlik ve beraberliğine dikkat çeken Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in önemi hakkında bir kez daha vurguda bulundu.