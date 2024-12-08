Emine Erdoğan'dan Doha Forumu'nda Filistin Vurgusu

Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'nda Filistin Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22. Doha Forumu'nda düzenlenen "Filistin için tek yürek: İşgalin ve soykırımın karanlığında umudu korumak" programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca bu bencil düzenin, "Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu" bir sistem olduğunu vurgulayarak, bunu her şeyden önce bir insan ve Müslüman olarak reddettiğini belirtti.

Paylaşımında, Gazze'den görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, bu duruma dikkat çekerek, içinde bulundukları karanlık sürecin bertaraf edilmesi gerektiğini ifade etti.