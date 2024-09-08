Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Paylaşım

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden önemli bir mesaj paylaştı. Kız çocuklarının eğitiminde ilim, bilim, sanat ve sporun önemi üzerine yaptıkları çalışmalara dikkat çekti.

Önemli Eğitim Projeleri

Emine Erdoğan, "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "Nerede Kalmıştık" projeleri ve "Okuma Yazma Seferberliği" gibi girişimlerle okuryazar olmanın önemini yaymak için verdikleri mücadeleyi vurguladı. Paylaşımında 1 milyon 763 bin 502 vatandaşın okuma yazma seferberliğine katıldığını belirterek, bu kişilerin cesaretine övgüde bulundu.

Eğitimdeki Başarılar

Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum," diyerek mesajını güçlendirdi. Ayrıca, daha önce katıldığı programlarda okuma yazmanın önemine dair konuşmalarının yer aldığı bir video da paylaşımda bulundu.