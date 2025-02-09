Emine Erdoğan'dan Dünya Sigarayı Bırakma Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Önemli Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Toplumsal ve Çevresel Tehditler

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor."

Sağlıklı Nesiller İçin Adım Atma Zamanı

Son olarak, bugün için umutlarını belirten Emine Erdoğan, "Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." diyerek sağlıklı bir gelecek için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.