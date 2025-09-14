Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik

Emine Erdoğan, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı, sporculara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:43
Tebrik ve teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

