Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik

Tebrik ve teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.