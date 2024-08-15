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Emine Erdoğan'dan Filistin'e Destek Paylaşımı

Emine Erdoğan, TBMM'de Filistin için alkışlanan kahramanları övdü ve zulme karşı duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:14
Emine Erdoğan'dan Filistin'e Destek Paylaşımı

Emine Erdoğan'ın Filistin'e Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’ndaki hitabına yönelik düşüncelerini paylaştı.

Türk Meclisi'nde Alkışlanan Kahramanlar

Emine Erdoğan, sosyal medya platformlarında "Filistin için tek yürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ABD Kongresi’nin aksine TBMM’de bugünkü konuşmalarda kahramanların alkışlandığını ifade etti.

"Bugün burada katiller değil, vatanları için savaşan ve şehit düşen kahramanlar destekleniyor," diyerek vurguladı. Ayrıca, kendi çıkarlarını masum çocukların hayatlarından daha değerli görenlere karşı duracaklarını belirtti.

Adaletin Yanında Durmak

Emine Erdoğan, "Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz, çünkü biliyoruz ki bu zafer; zulme karşı direnen insanların ve adaletin yanında duranların zaferidir," şeklinde konuştu. Gazze’de 7 Ekim tarihinden itibaren 40 bin masum insanın şehit edildiğini hatırlatarak acılarını paylaştığını ifade etti.

Son olarak, Abbas'ın konuşmasını içeren bir video ile "Mazlumları alkışlıyoruz, katilleri değil" başlıklı fotoğrafını paylaşarak destek verdi.

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