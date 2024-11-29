Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Mesajı

Emine Erdoğan'dan Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni etti.

Filistin'in Önemi

Erdoğan, Filistin'in yalnızca bir coğrafya olmadığını belirterek, bunun direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının ifadesi olduğunu vurguladı. "Filistin halkının topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi kökleri sağlam, umutları göğe uzanıyor." dedi.

Dayanışma ve Mücadele

Emine Erdoğan, Filistin halkının mücadelesinin, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin ve zulümle sınananların destanı olduğunu dile getirerek, "Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız." ifadesini kullandı. Bu dayanışmanın yalnızca bir söz olmadığını, paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesi olduğunu belirtti.

Çocuklara Dikkat Çekti

Paylaşımında Filistin'de zulme uğrayan çocuklara ait görüntülere de yer veren Emine Erdoğan, bu duruma dikkat çekerek, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum." şeklinde sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.