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Emine Erdoğan'dan Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ne Anlamlı Destek

Emine Erdoğan, Filistin Bağımsızlık Günü'nde mazlumların hakları için mücadele sözünü yineledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:16
Emine Erdoğan'dan Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ne Anlamlı Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında önemli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, 'Masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, geçen yıl İstanbul'da ev sahipliği yaptığı ve 15 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katıldığı 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Filistin halkı başta olmak üzere, İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

'15 Kasım, adalet arayışının köklendiği, vicdanlarımızda yankılanan bir dayanışma günüdür.' diyen Emine Erdoğan, zirvede Gazze için ateşkes çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, bu çağrının yalnızca bir barış talebi değil, işgale ve insanlık onuruna aykırı tüm eylemlere karşı bir ses birliği olduğunu vurguladı.

Erdoğan, İsrail zulmünün Filistin'in sınırlarını aştığını belirterek, 'Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz' dedi. Ayrıca, Filistin Bağımsızlık Gününde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerini rahmetle anmayı ihmal etmedi.

Paylaşımında, zirvede öne çıkan birlik ve beraberlik mesajları ile barış çağrılarına yer veren bir video da paylaştı. Zirveye katılan lider eşlerinin çağrıları dikkat çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, ve diğer birçok lider eşi etkinlikte yer aldı. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores, toplantıya video mesaj göndermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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