Emine Erdoğan'dan Filistin ve bayram mesajı: "Barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum"

EMINE ERDOĞAN'IN KURBAN BAYRAMI MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Filistinliler için birleşen duaların ve bayramın barış dolu günlerin habercisi olmasını diledi. Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan'ın mesajı, Kurban Bayramı'nın insanları bir araya getiren, dayanışma ve paylaşma ruhunu ön plana çıkaran önemine vurgu yapıyor. Özellikle Filistinli kardeşler için yapılan duaların ve umutların, barış ve adalet dolu günlerin müjdecisi olması dileğiyle ifade edilen mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

