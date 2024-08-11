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Emine Erdoğan'dan Filistinli Mühendise Destek

Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli mühendis İnas El-Gul'u kutladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:02
Emine Erdoğan'dan Filistinli Mühendise Destek

Emine Erdoğan'dan Takdire Şayan Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna dönüştüren İnas El-Gul adlı Filistinli ziraat mühendisini tebrik etti.

Umut ve Kararlılık Mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir," diyerek El-Gul'un çalışmalarının önemine dikkat çekti.

El-Gul'un kurmuş olduğu sistemin, Filistin’in en zor dönemlerinde bir ışık oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Dünya'nın Gözü Önünde Bir Umut Hikayesi

Emine Erdoğan, ayrıca, "Tüm dünya görmelidir ki, yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor," şeklinde bir mesaj verdi.

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