Emine Erdoğan'dan Gaziantep Ziyareti Paylaşımı: Yeni Yaşam Alanları Umutla İnşa Ediliyor

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki deprem sonrası projeleri ve kütüphanelerin önemini vurguladı. Hayallerin yeşereceği alanlar açılıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:04
Emine Erdoğan'dan Gaziantep Ziyareti Paylaşımı: Yeni Yaşam Alanları Umutla İnşa Ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Gaziantep'te depremin ardından yükselen yeni yaşam alanlarında umutla buluşmanın heyecanını anlattı.

Emine Erdoğan, Deprem Konutları TOKİ Sitesi'nde yürütülen çalışmaları, dayanışma ve kararlılığın en güçlü örneği olarak tanımlayarak, şehirlerin yeniden ayağa kalkmasına destek verdiklerini belirtti.

Yaptığı açıklamada, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Karakuyu Ortaokulu Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi', raflarında sadece kitapları değil, çocuklarımızın hayallerini de taşıyacak. Zira biliyoruz ki, bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından kurulan kütüphanelerin, nesilden nesile aktarılacak birer ilim yuvası olmasını temenni ettiklerini vurguladı. Ayrıca, "Bugün toprakla buluşturduğumuz ağaç gibi, 'Şule Yüksel Şenler Kütüphaneleri'nin de bilgiyi, umudu ve dayanışmayı ilelebet yaşatmasını diliyorum. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor