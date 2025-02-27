Emine Erdoğan'dan Gaziantep Ziyareti Paylaşımı: Yeni Yaşam Alanları Umutla İnşa Ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Gaziantep'te depremin ardından yükselen yeni yaşam alanlarında umutla buluşmanın heyecanını anlattı.

Emine Erdoğan, Deprem Konutları TOKİ Sitesi'nde yürütülen çalışmaları, dayanışma ve kararlılığın en güçlü örneği olarak tanımlayarak, şehirlerin yeniden ayağa kalkmasına destek verdiklerini belirtti.

Yaptığı açıklamada, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Karakuyu Ortaokulu Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi', raflarında sadece kitapları değil, çocuklarımızın hayallerini de taşıyacak. Zira biliyoruz ki, bilgiyle yetişen her birey, geleceğin inşasında en büyük güçtür." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından kurulan kütüphanelerin, nesilden nesile aktarılacak birer ilim yuvası olmasını temenni ettiklerini vurguladı. Ayrıca, "Bugün toprakla buluşturduğumuz ağaç gibi, 'Şule Yüksel Şenler Kütüphaneleri'nin de bilgiyi, umudu ve dayanışmayı ilelebet yaşatmasını diliyorum. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.