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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Önemli Davet

Emine Erdoğan, UNICEF'te düzenlenen Gönül Elçileri Programı'nda koruyucu ailelik konusunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:29
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Önemli Davet

Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen UNICEF Genel Merkezi'ndeki Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Deniz Yıldızı Metaforu ile Duygu Yüklü Mesaj

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Video Eklemesi

Emine Erdoğan, bu anlamlı mesajının yanında programdan bir videoyu da paylaşarak konunun önemini vurguladı.

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