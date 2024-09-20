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Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Açılışına Övgü

Emine Erdoğan, Hatay'da açılan Serdar Demir Çocuk Evleri'nin önemini vurguladı ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:33
Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Açılışına Övgü

Emine Erdoğan'dan Serdar Demir Çocuk Evleri Açılışı Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17 Eylül'de Hatay'da açılışı gerçekleştirilen Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ile ilgili önemli mesajlar paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu merkezin kız çocukları için bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Ümit ve Hayallerle İnşa Edilen Bir Gelecek

Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesi kapsamında yapılan bu yuva ile yarınlara dair umutların yeşerdiğini ifade etti. "Yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum," dedi.

Kız Çocuklarına Başarı Diledi

Geçtiğimiz yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların bugün gerçekleştiğine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, "Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

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