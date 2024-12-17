Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'ya Özel Şeb-i Arus Mesajı

Emine Erdoğan'dan Mevlana'ya Anlamlı Bir Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu özel günde Mevlana'nın derin hikmetlerine ve insanlığa kattığı değerlere vurgu yaptı.

Sevgi ve Hikmet Dolu Bir Gecenin Anlamı

Emine Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Şeb-i Arus… Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatı, ayrılığı kavuşmaya, sonu başlangıca çeviren bir hakikat gecesi. Sevgiyle yoğrulmuş hikmetli sözleriyle asırlardır insanlığın kalbine bir yıldız gibi ışık tutan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle anıyorum. Onun çağlar üstü öğretilerinde buluşmayı diliyorum."

Mevlana'nın Etkisi ve Önemi

Bu anlamlı sözler, Mevlana'nın evrensel mesajlarının ve öğretilerinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Emine Erdoğan'ın mesajı, toplumun farklı kesimleri tarafından takdirle karşılandı.