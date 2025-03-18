Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını lanetleyerek, insanlık vicdanının sarsıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:56
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, dünyada yine insanların vicdanını sarsan bir trajedi yaşandığını belirterek, Filistin halkının yıllardır işgale ve zorbalığa karşı direnç gösterdiğini vurguladı. Ancak bu çığlığın, menfaat hesapları içinde kaybolduğunu ifade etti.

"Suçlular, yalnızca suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır. Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir. Zira bugün 'dur' demezsek, yarın adalet diye bir şey kalmayacak." diyen Emine Erdoğan, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşleri için Allah'tan rahmet diledi ve geride kalanlara dayanma gücü temennisinde bulundu.

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