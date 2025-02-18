Emine Erdoğan'dan Kadın Girişimciler için Önemli Mesaj

Emine Erdoğan'dan Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, kadın girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Paylaşımında Vurguladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken bu bilgi ve birikimin mürekkebi ile dolması gerektiğini belirtti.

Paylaşımında, ödül törenine ait dikkat çekici görüntülere de yer verildi.