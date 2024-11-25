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Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

Emine Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetin karanlığının sadece bedenleri değil ruhları da yaraladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:55
Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Bir Mesaj

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, şiddetin yalnızca bedenleri değil, ruhları, geleceği ve nesilleri yaraladığını belirtti.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Emine Erdoğan, şiddetin kökünü kurutmanın herkesin el birliğiyle

Çocuklar İçin Şiddetsiz Bir Gelecek

Erdoğan, paylaşımında çocuklara şiddetsiz bir dünyaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hazırlanan kamu spotu videosunu da paylaşımında yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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