Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Bir Mesaj
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, şiddetin yalnızca bedenleri değil, ruhları, geleceği ve nesilleri yaraladığını belirtti.
Birlikte Mücadele Vurgusu
Emine Erdoğan, şiddetin kökünü kurutmanın herkesin el birliğiyle Erdoğan, paylaşımında çocuklara şiddetsiz bir dünyaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hazırlanan kamu spotu videosunu da paylaşımında yer verdi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Çocuklar İçin Şiddetsiz Bir Gelecek
Erdoğan, paylaşımında çocuklara şiddetsiz bir dünyaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hazırlanan kamu spotu videosunu da paylaşımında yer verdi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.