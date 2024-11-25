Emine Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Bir Mesaj

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, şiddetin yalnızca bedenleri değil, ruhları, geleceği ve nesilleri yaraladığını belirtti.

Birlikte Mücadele Vurgusu