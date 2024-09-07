Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aileye Vurgu

Emine Erdoğan, Koruyucu Ailelerin Önemini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı ve önemli mesajlar paylaştı.

Şenlikteki Konuşması

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu ailelerimiz, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, şenlikteki konuşmasından ve programın detaylarından oluşan bir video da yer aldı.