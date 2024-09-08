Emine Erdoğan'dan Küçük Narin İçin Duygusal Paylaşım

Emine Erdoğan'dan Narin İçin Duygusal Bir Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün hayatını kaybeden Narin Güran için derin bir üzüntü dile getirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, acı haberi duyduğunda hissettiği üzüntüyü ifade ederek, Narin'e Allah’tan rahmet diledi.

Narin'in Vefatı Yürek Dağlıyor

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." Bu ifade ile, Narin’in kaybının kalplerde yarattığı derin acıyı ve adalet arzusunu vurguladı.