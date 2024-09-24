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Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na Destek

Emine Erdoğan, imzalanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:21
Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na Destek

Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan lider eşlerine teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Erdoğan, bu konuda önemli bir vurgu yaptı.

Global İş Birliği ve Sıfır Atık Uygulamaları

Emine Erdoğan, #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü veren Guatemala Devlet Başkanı'nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic ve Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Erdoğan, lider eşlerini bu duyarlılıklarından dolayı takdir ederek, "Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı. Ayrıca, paylaşımında Beyan'nın imzalandığı anlara ait fotoğraflara da yer verdi.

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