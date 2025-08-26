DOLAR
Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü Yılı Mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal paylaşımında Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutlayıp Sultan Alparslan ve kahraman ecdadı rahmet ve minnetle andı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:17
Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü Yılı Mesajı

Paylaşım ve anma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum."

Mesajında Sultan Alparslan ve Malazgirt destanını yazan ecdada rahmet ve minnet dileklerini iletti.

