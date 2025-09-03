Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı: 'Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gece'

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."