Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı: 'Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gece'

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili mesajı yayımladı; tüm duaların kabul olmasını dileyip Leyle-i Mevlidi'ni tebrik etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:32
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı: 'Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gece'

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Mesajı

NSosyal hesabından paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı.

"Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."

