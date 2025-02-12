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Emine Erdoğan'dan Mikroplastik Uyarısı: Antarktika'da Kirlilik Tehdidi

Emine Erdoğan, Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin, 'Sıfır Atık' hareketinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:31
Emine Erdoğan'dan Mikroplastik Uyarısı: Antarktika'da Kirlilik Tehdidi

Emine Erdoğan, Mikroplastik Tehdidine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespit etmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy'un yaptığı paylaşımda, mikroplastiklerin buzul ve kum örneklerinde bulunduğuna işaret ederek, bu durumun insanlık için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mikroplastikler: Gözle Görünmez Ama Tehdit Büyüktür

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımlarda, "Gözle görünmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor" ifadesini kullandı. Bu açıklama, 2017 yılında başlattıkları Sıfır Atık hareketi'nin yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Temel Amaç: Çocuklara Temiz Bir Gelecek Bırakmak

Emine Erdoğan, çocuklara temiz bir dünya bırakmak amacıyla Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu ile birlikte bu mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Temel gayemiz, plastik kirliliğiyle mücadelede bilimsel verileri eyleme dönüştürmek ve atıksız yaşamı bir tercih olmaktan çıkarmak" dedi.

Çığlığın Tüm Vicdanlarda Karşılık Bulmasını Temenni Ediyor

Üzüntüyle, Antarktika'nın sadece buzullarıyla anılmadığını, insanlığın bıraktığı izlerle de konuştuğunu ifade eden Emine Erdoğan, Beyaz Kıta'dan yükselen bu çığlığın tüm vicdanlarda karşılık bulmasını ümit ettiğini dile getirdi. Ayrıca, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki değerli bilim insanlarını yürekten kutladı.

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