Emine Erdoğan'dan New York'ta Afrika'nın Zengin Mutfak Kültürü Tanıtımı

Emine Erdoğan, Afrika'nın Lezzetlerini New York'a Taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile Afrika yemek kültürü kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Afrika'nın Değeri ve Potansiyeli

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bunun bilincindeyiz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın bu kıtanın potansiyelinden mahrum kalması demektir." diyerek Afrika'nın önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Katılım ve Misafirperverlik

Etkinliğe; Kosova, Mauritius, Fiji ve İrlanda gibi birçok ülkenin cumhurbaşkanı eşleri ve diğer uluslararası temsilciler katıldı. Emine Erdoğan, misafirlerine Fas çayı ikram ederek onların kültürel zenginliğine saygısını gösterdi.

Afrika'nın Zengin Kültürel Mirası

Emine Erdoğan, Afrika'nın 2 binin üzerindeki dili ve etnik topluluğuyla dünya üzerindeki eşsiz yerini vurguladı. "Afrika'nın mutluluğu ve çeşitliliği, mutfağına da yansıyor. Sofralar, farklı kültürlerin bir araya geldiği, birliktelik duygusunu güçlendiren alanlardır." dedi.

Afrika Yemek Kültürü Kitabının Tanıtımı

2019 yılında ilk baskısını çıkardıkları "Afrika Yemek Kültürü" kitabının yeni versiyonunu tanıtan Emine Erdoğan, kitapta toplam 110 tarif yer aldığını belirtti. "Osmanlı mutfağından izler taşıyan bu tarifler, Afrika lezzetlerini uluslararası bir perspektifle sunuyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan Değerler ve Gelecek Vizyonu

Emine Erdoğan, "Birlikte geleceği şekillendirmek için kültürel miraslarımızı korumalı, bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmeliyiz." şeklinde konuştu. Öne çıkan atasözleri ile, kökleri derinde olan toplumların zorluklarla baş edebilme kabiliyetlerine dikkat çekti.

Program Sonrası Temaslar

Etkinlik sonrasında Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, BM 78. Genel Kurulu'nda imzaya açılan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Ayrıca katılımcılar, canlı müzik eşliğinde geleneksel Afrika lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'de, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. Program kapsamında Afrikalı kadınlar tarafından üretilen geleneksel Afrika el sanatları ürünleri Türkevi'nde sergilenirken, Emine Erdoğan konuklarına ürünlerin arkasında yatan büyük emeği anlattı. Emine Erdoğan, programda konuşma yaptı.