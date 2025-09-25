Emine Erdoğan'dan New York'taki Sıfır Atık Mavi-Damla Damla Sergisine Video Paylaşımı

Emine Erdoğan, New York'taki Sıfır Atık Mavi-Damla Damla sergisine ilişkin video paylaşarak Sıfır Atık Mavi hareketinin 2019'dan bu yana büyüdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:17
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla, New York'ta açılan Sıfır Atık Mavi-Damla Damla sergisine ilişkin bir video paylaşımında bulundu.

Paylaşımın içeriği

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatın diliyle mavinin çağrısına kulak verdik. 2019'da başlattığımız Sıfır Atık Mavi hareketi, damla damla büyüyen bir iyilik yolculuğu oldu. Her ülkenin aynı sorumluluk duygusunda birleşmesini ve çocuklarımıza mavisi tükenmeyen bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergiden görüntüler

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Sıfır Atık Mavi-Damla Damla sergisinden görüntüler yer aldı. Video, serginin temasını ve kullanılan sanat diliyle çevre bilincini ön plana çıkaran kareleri izleyiciye sundu.

